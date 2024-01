JUHTKIRI | Tappev pakane

Viimane nädal on Eestis olnud pehmelt öeldes karm, arktiline külm on meid enda hõlma alla võtnud. See tähendab, et viimaste päevade temperatuurid on ulatunud erinevates Eesti paikades lausa -30 külmakraadini. Tõsi, külmad ilmad ei ole siin mingisugune haruldus. Me teame hästi, et pakane on tervitanud pea iga talve ja mäletame, kuidas kool on ära jäänud ja ema on käskinud paksult riidesse panna.