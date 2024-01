ELU DUBAI POTITÜDRUKUNA: piltide peal naudid kuuma mereranda, tegelikkuses aga...

Palmidega palistatud liivaranna kohal Dubais särab tähistaevas, millele sädelevad kalda poolt vastu uhked pilvelõhkujad. Taust on täiuslik – ja juba võtab sulneid poose sisse valgetverd kaunitar, kes hiljem ülesvõtted sotsiaalmeediasse postitab. Milline vaevatu luksus ja glamuur! Asja juures on üks aga – need kaunid neidised ei võta poose oma vabast tahtest. Nad on tegelikkuses oma rikastele araabia peremeestele kui orjatarid.