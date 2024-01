NÄDALA TIPUD | Külmarekordid, sealiha põllult ja Keskerakonna lagunemise uus hoog

Aasta algus on toonud terve rea rekordeid: eelkõige muidugi külmarekordid, aga aasta alguses selgus, et Hiina rahvaarv on rekordiliselt langenud ja USA-s on lõpuks suudetud ristata taimede ja loomade geenid. Sisepoliitikas annavad tooni Kaja Kallase jonnakad kinnitused, et peaministri kohalt lahkub ta nõukaaegsete kompartei juhtide kombel vaid n-ö jalad ees ja Keskerakonna lagunemine on sisse saanud uue hoo.