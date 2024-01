IMELINE PÄÄSEMINE: peaaegu terve ööpäeva meres hulpinud kalur leiti tänu käekella peegeldusele

61aastane Will Fransen alustas 2. jaanuaril Uus-Meremaa põhjaosast Whangamatast kalastusretke. Ilm oli ilus ja kala näkkas. Ettevõtmine läks aga õige pea väga vales suunas, sest ühtäkki tõmbas suur kala – Fransen kahtlustab marliini – paadi ääres kõikunud mehe üle parda. Ta üritas küll tagasi paadi juurde ujuda, ent see liikus temast üha kaugemale. Nähes, et tegemist on lootusetu ettevõtmisega, üritas Fransen lähedalasuvate saarekeste poole ujuda, ent hoovused vedasid teda teises suunas.