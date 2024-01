Koroonavaktsiine holokaustiga võrrelnud Berliini õpetaja sai trahvi

Skandaali keskmes on endine Berliini kutsekõrgkooli õpetaja, kes jagas 2021. aastal internetis videoid, mis häbistasid holokausti. Ühes videos kasutas õpetaja natside kurikuulsat motot „Arbeit macht frei“ ehk „Töö teeb vabaks“, mis oli kirjas paljude koonduslaagrite, sealhulgas Auschwitzi peaväraval. Viimast kujutas ta ka videos. Õpetaja muutis lauset nii, et see tähendaks „Vaktsineerimine teeb vabaks“. Teises videos võrdles ta holokaustiga Saksamaa valitsuse meetmeid koroonaviiruse leviku piiramisel.