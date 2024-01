KADRI SIMSON: Keskerakond on kaotanud tõsiseltvõetavuse. Viimased arengud panevad tõsiselt mõtlema ka enda tulevikule Keskerakonnas

Kõlvart väitis, et teadis erakonnakaaslaste täna avalikustatud plaanidest juba nädalaid, kuid ometi ei teinud ta midagi, et veenda pikaajalisi erakonnakaaslasi jääma. Otse vastupidi, vaid üks vastamata telefonikõne aseesimees Jaak Aabile, kel oleks sel aastal täitunud 30 aastat Keskerakonnas, on pigem selge surve inimeste eemale peletamiseks.