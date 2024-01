REKORDKALLI ELEKTRI KÜÜSIS! Pagar: liigutame kiiremini ja kustutame tulesid

Rakvere pagariäri Päts Sahver omanik Heiki Hallik ütleb, et kõrge elektrihind mõjutab töötajaid vaimselt, aga leib on sellegipoolest vaja ära küpsetada. Hallik tänab õnne, et neljapäeval paistis päike ja ettevõtte katusel olevad paneelid said energiat toota. Päikesepaneelid paigaldas Päts Sahver kolm aastat tagasi ja nendest saab neljandiku vajaminevast elektrist. „Täna [reedel] päikest ei paista. Käime mööda tsehhi ringi ja ütleme, et teeme kiiresti. Keeruline on,“ nendib Hallik.