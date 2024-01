PAKANE EI PÄÄSTNUD: kooli pidi minema iga ilmaga! „Selga tuli ajada koeravillast trussikud, jalgu hoidsid külmumast ajalehed ja vildid.“

46aastane Merle tõdeb, et külmapühad olid algklassides kõigi laste lemmikud. „Mu arust oli sellist -25kraadilist külma vanasti vähemalt Tartus üsna sageli. Õnneks. Kõige pullim oli mu arust see, et kooli ei pidanud minema, sest pidavat olema liiga külm; aga samas olid juba hommikul kell 10 kõik lapsed oma karupüksid jalga tõmmanud ja möllasid väljas,“ naerab ta.