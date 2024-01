Tanel Kiik, Jaak Aab, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu lahkusid Keskerakonnast

Keskerakonnast lahkumise põhjuseks on erakonnas toimunud muutused ja eriarvamused erakonna poliitilise suuna ning tuleviku osas. Erakorralisest kongressist on möödunud üle saja päeva, kuid erakond ei ole ühtse meeskonnana tööle hakanud.



Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liituvad Tanel Kiik, Jaak Aab, Ester Karuse, Andre Hanimägi ja Kätlin Pääro tõid välja, et SDE seisab tugeva sotsiaal- ja regionaalpoliitika, solidaarse tervishoiu ja õiglase maksusüsteemi eest. Nende hinnangul on Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal oluline roll hoida riigivalitsemise keskmes kõigi Eesti inimeste heaolu ja hakkamasaamist ning olla tasakaalustav jõud nii koalitsioonis kui ka Eesti poliitmaastikul laiemalt.



Tanel Kiik juhtis Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni, Kiik on endine kahekordne minister ning töötanud ka Tallinna abilinnapeana.



Jaak Aab oli Keskerakonna aseesimees ja on Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees. Ta on endine mitmekordne minister ja ta juhtis seni Keskerakonna Viljandimaa piirkonda.



Ester Karuse on Riigikogu väliskomisjoni liige ja endine Valga vallavanem. Ta oli seni Keskerakonna Valgamaa piirkonna aseesimees.



Andre Hanimägi on Riigikogu sotsiaalkomisjoni ning korruptsioonivastase erikomisjoni liige, ta on endine Keskerakonna peasekretär ja töötanud Haabersti linnaosa vanemana.



Enn Eesmaa on Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees ja riigikaitsekomisjoni liige. Ta on endine Riigikogu aseesimees.



Kersti Sarapuu on Riigikogu rahanduskomisjoni liige, endine Keskerakonna fraktsiooni esimees. Ta juhtis seni Keskerakonna Järvamaa piirkonda.



Kätlin Pääro töötas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni sekretariaadijuhatajana ja on endine peaministri büroo asejuht. Pääro oli ka Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna aseesimees.



Tanel Kiik, Jaak Aab, Andre Hanimägi ja Enn Eesmaa kuulusid ühtlasi Keskerakonna juhatusse.