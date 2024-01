JUHTKIRI | Kõlvarti külmašokk

Kuidas sai Eesti üks suuremaid ja tugevamaid erakondi nii kiiresti verest tühjaks joosta? Tundub, et uuematel juhtidel, kes tulid pärast partei loojat ja ülesehitajat Edgar Savisaart, pole lihtsalt olnud vajalikku karismat ja oskust eri kildkondi tasakaalus hoida. Kadunud on ka Keski imago igavese populistliku vastandujana, alles on aga jäänud järjest kasvavad lõhed. Kui Ratasel oli probleeme venekeelse osaga, siis Kõlvarti käe alt tahab kaduda eestimeelne.

Tulemuseks on keset eriti külma talve kuum poliitkätš, millest sooja ei saa keegi. Kui mitte just teised erakonnad, kust Keski ülejooksikud on peavarju saanud. Kuluaarides on siiski kuulda ka kurtmisi – nii mõneski polegi „uus vana veri“ nii teretulnud, kui tervituseks saadetud pressiteated kirjeldavad.