VEINILEMBELISED RIIGIISAD: kuiva jaanuari propageerijad kiruvad president Macroni ja tema valitsust

Kuiva jaanuari toetajad väidavad, et Prantsusmaa on jätkuvalt Euroopa suuruselt neljas alkoholitarbija ning vägijoogid põhjustavad igal aastal enam kui 40 000 surmajuhtumit. Seega oleks ju mõistlik olukorrale tähelepanu pöörata. Mitmed ministrid on kampaaniast aga selgesõnaliselt keeldunud. Leebema seisukohaga ministrid väidavad, et nad on harjunud mõõdukalt napsutama, järsuma suhtumisega poliitikud nimetavad kampaaniat aga lausa pealetükkivaks.