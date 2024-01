Mitte ainult vallavanem: Otepää volikogu tahab välja vahetada ka oma esimehe

21. detsembril esitasid kuus Otepää vallavolikogu liiget umbusaldusavalduse vallavanem Jaanus Barkala vastu. Ajendiks said Õhtulehe artiklid, milles kirjeldati Barkala rohket alkoholitarbimist ning sobimatut käitumist naissoost alluvatega. Nüüd on 12 volikogu liiget edastanud soovi, et Barkala umbusaldamiseks kutsutaks 10. jaanuariks kokku volikogu erakorraline istung.