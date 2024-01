Transpordiamet hoiatab: leviv lumesadu on muutnud teeolud keeruliseks

Saartele ning Lääne- ja Kagu-Eestisse jõudnud lumesadu on muutnud teed kohati väga libedaks. Kuna samal ajal valitsevad jätkuvalt madalad temperatuurid, siis libedusetõrjevahendid ei tööta enam efektiivselt. Samuti on tugevnenud tuul ning tekkinud tuisu tõttu on nähtavus sajualadel väga halb.