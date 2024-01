KÜSITLUS | KUI ELEKTER ON PÖÖRASELT KALLIS. „Keedan vett pliidi peal.“ – „Panin tööle generaatori, see on odavam.“

Eriti krõbe külm, vähene tuuleenergia ja elektritarbimise suurenemine on toonud kaasa hirmkalli elektrihinna, mis mõjutab neid, kel on valitud börsihinnaga elektripakett. Reedel, 5. detsembril püstitatakse isegi rekord, kui hind küünib kohati 1900 euroni megavatt-tunni eest. Küsisime inimestelt, mida nad teevad, kui elekter on sigakallis? Kui tihti nad elektrihinda vaatavad ja mida toredat tehakse siis, kui elektrihind on hoopis miinuses?