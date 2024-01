KAARDID | TALLINNA KESKLINN KAOTAS ENIM ELANIKKE! Kuidas muutus rahvaarv sinu kodukandis? Millises 61 külas pole ühtki hinge?

RAHVAS EESTIMAAL: Rohelisega on asustusüksused, kus rahvaarv on viimase nelja aastaga jäänud samaks või kasvanud. Punasega on kohad, kus rahvaarv on kahanenud. Mustaga on märgitud väljasurnud külad. Kollasega on need kohad, kus piirid on muutunud ning on sisutu võrrelda praegust seisu varasemaga.