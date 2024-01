MÜRGINE HERAKLES: Sydney lähedalt leitud rekordämblik aitab inimesi päästa

Austraalia idarannikult leiti Herakleseks ristitud loom, kelle näol on tegemist maailma kõige mürgisema ämbliku ehk Sydney lehterämblikuga. Eriliseks teeb Heraklese aga see, et vähemalt ametlikult pole varem nii suurt isast isendit kinni püütud. Nüüd on tal aga võimalus inimeste elusid päästa.