VILLU VAATLUSED: see piimapakendite võrustamine on ju puhas debiilsus! Kas päästan kuidagi planeeti sellega, et kallan osa asjata maha?

Just neid ridu kirjutades esitas üks mu hea sõbrake moluraamatus küsimuse: pakkuge, mitu kantslerit on Kliimaministeeriumis? Noh, selgus et õnneks ikka poole rohkem kui suguvennad Kevad, Suvi, Sügis ja Talv. Aga mul ükskõik, riigiametniku töö pole ju ka meelakkumine. Peaasi, et nad ei saa oma palka metallmüntides, mida keelega puudutades võivad need antud ajahetkel selle külge kinni jääda. Aga seda raha saab alati sulas välja võtta.