Reedene elektrihind on Eesti kõigi aegade kõige kõrgem

Elektri hind Nord Pooli Eesti turupiirkonnas maksab reedel 890,54 eurot megavatt-tunnist ja õhtul kella 19-20 vahel isegi kuni 1900 eurot megavatt-tunnist. Oluline on märkida, et börsihinnad mõjutavad ainult neid kliente, kes on valinud börsihinnaga elektripaketi. Ligi 70 protsenti Eesti Energia eraklientidel on elektrihind fikseeritud ning neid homsed kõrged elektrihinnad ei mõjuta.