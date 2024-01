Kõlvart: Keskerakonnas käib jätkuvalt erakonna esimehe kampaania

„Kahjuks on nii, et kongressi vaim ei ole kuskile veel läinud. See tähendab, et pinge, mis oli tekitatud enne kongressi hoiti üleval ka pärast kongressi,“ tunnistas Keskerakonna esimees MIhhail Kõlvart pressikonverentsil.

„Minu jaoks Keskerakonna esimehe koht pole isikliku ambitsiooni küsimus, ei olnud enne kongressi ega ka praegu,“ tõdes Kõlvart, et enne kongressi tehti üksteisele väga palju haiget. „Oli väga palju isiklikke rünnakuid. Ka mina sain haiget. Väga kahju, et erakonna sees kasutati instrumendiks seda, mida aastate jooksul on kasutatud erakonna vastu. Jah, seesama rahvuse küsimus. Jah, see vastandumine Tallinn versus teised piirkonnad. See vastandamine, mida kasutatakse erakonna vastu, on kunstlik. Erakonna põhiline sõnum on alati olnud solidaarsuse loomine. Nii ka jääb.“

Kõlvarti sõnul ei juhtunud pärast erakonna esimehe valikut erakonnas kolme kuu jooksul midagi sellist, mis annaks põhjust lahkuda. „Ei olnud puhastustööd. Ei ole toimunud mingit arutelu, kus oleks toimunud ideoloogiline pööre. Ei ole juhtunud mingit katastroofi. Uuele juhatusele ei ole antud ühtegi kriitikavaba päeva.“