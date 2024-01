PAKANE PÕHJAMAADES: liikluses valitseb kaos ja külma üle kurdavad isegi põdrakasvatajad

Põhja-Euroopat on viimastel päevadel räsinud karm pakane. Äärmiselt madalale temperatuurile on lisandunud ka tormituuled ja lumi, mis on põhjustanud ohtralt probleeme. Põhjamaades on tuhanded inimesed elektrita ning liikluses valitseb kaos. Ilmaprobleeme on aga ka Kesk-Euroopas, kus heideldakse üleujutustega.