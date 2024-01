UUEL AASTAL VANAMOODI | Mart Soidro: tundub, et Kaja Kallas ei kavatsegi Euroopasse ära minna. Kas tema juttu saab uskuda?

Verivorstid ja jõulukalkun on ära seeditud, liuad seaprae ja hapukapsastega nahka pistetud. Ärajoodud vägijookide pudelidki on loodetavasti viidud klaastaara konteinerisse. Juba mitu päeva on väljas harjumatult vaikne, sest isegi tuisupead ei lase enam rakette. Seega võib vanale aastale tõesti joone alla tõmmata. Aga mine tea, vene õigeusu jõulud on veel tulemas.