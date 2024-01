TERVIS PARANEB, KUI SÜÜA VAID KORD PÄEVAS?! Toitumisnõustaja: inimesed võtavad puhta kullana igasuguseid idiootsusi

Nii Facebooki kui TikTokki postitatakse laialdaselt videoid, kus trennifanaatikutest mehed ja naised soovitavad saledama ja tervema keha nimel süüa vaid kord päevas. Näiteks on meesterahvas, kellel on TikTokis üle 400 000 jälgija, postitanud sinna video, kus kiidab kord päevas söömist. „See on täiesti okei. Ma tean nii paljusid, kes seda teevad. Mu tuttav 70aastane arst isegi sööb korra päevas – veiseliha ja muna. Ja ta on ideaalses vormis.“