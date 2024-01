VÕIDUJOOKS AJAGA: Jaapani päästjad otsivad rusude alt ellujäänuid. Kriitilised 72 tundi on aga möödunud

Jaapani peaminister Fumio Kishida ütles neljapäeval, et päästjad jätkavad jõupingutusi võimalikult paljude lõksu jäänud inimeste päästmiseks. „Tegemist on väga keerulise olukorraga,“ märkis peaminister. Jätkuvalt on kümned tuhanded Jaapani elanikud elektri, internetiühenduse ja veeta ning veel paljud on maalihete ja teetõkete tõttu isoleeritud.