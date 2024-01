Margus Tsahkna: Venemaa sulgeb 1. veebruarist Jaanilinna piiripunkti

„Uuest aastast kehtib Eestis ka abieluvõrdsus," tõdes Kallas aasta esimesel pressikonverentsil. „Eile õhtul kella 17 seisuga on abiellumisavalduse esitanud 79 paari, kellest 30 on samasoolised."

Andes ülevaadet valitsuse eelmise aasta tegevusest rõhutas Kallas, et maksukoormus jääb tänavu samale tasmele nagu oli 2021. aastal. „Ühtegi uut maksu sel aastal ei tule. Tõusid küll käibemaks kahe protsendi võtta ja alkoholi - ja tubakaaktsiis viie protsendi võrra.“

Välismiisster Margus Tsahkna andis teada, et Venemaa saatis Eestile ametliku teate, et 1. veebruarist on seoses remonditöödega kinni Jaanilinna piiripunkt, autodega üle ei saa, kuid jalgsi saab piiri siiski ületada. „Praeguse seisuga on planeeritud remonditööd kuni 2025. aasta lõpuni, aga eks näis, mis tegelikult saab. Meie omalt poolt jätkame tavapärase tegevusega piiril.“

Siseminister Lauri Läänemets tõdes, et möödunud pikad pühad olid väljakutse politseile. „Paljudes kodudes anti lisaks kingitustele ka lähedastele peksa. 241 kodu, kus rahu asemel mindi lähedastele kallale. Valdavalt mehed naistele ja nii, et lapsed nägid pealt.“

Kokkuvõttes pidi pühade jooksul pea 400 korral politsei sekkuma sest lähedastele mindi kallale. „Rõhutan, et need on juhtumid, millest me teame ja kuhu politsei kutsuti,“ sõnas minister.

TV 3 uuris, kas õpetajate palkadeks leitakse enne streiki raha? „Valitsusel ei ole mingit eraldiseisvat raha, see on maksumaksja raha, mida valitsus jagab igasugusteks toetusteks või õpetajate palgatõusuks,“ toonitas peaminister ja rõhutas, et valitsus tegi eelmise aasta lõpus pingutuse, et kuskilt raha juurde leida. „Veel kord: meie probleem on eelkõige tuludes, me ei saa kulusid juurde võtta.“