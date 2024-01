Hendrik Toompere auto sattus avariisse

Õnnetus juhtus 29. detsembril Veerenni tänaval, kus Toompere auto seisis foori taga. „Jõudsin isegi kindad käest võtta, kui käis jumakas. Mõtlesin esialgu, et kas ma ise jalad pedaalil valesti vajutasin, et mootor suri välja. Tahavaatepeeglist sain aru, et mulle sõideti sisse,” kirjutas ta sotsiaalmeedias.