Riigikogu liige tegi riigikohtunike peale kuriteoavalduse politseisse

Toona leidis Riigikohus, et üldjuhul peab riigikogu liige saama oma arupärimisele vastuse riigikogu istungil 20 päeva jooksul, kuid erandid on lubatud, kui arupärimisele vastamine kahjustaks oluliselt riigikogu või vabariigi valitsuse töövõimet. Nimelt oli opositsioon esitanud nii palju arupärimisi ja eelnõusid, et neid ei olnud võimalik seaduses ette nähtud tähtajaks ära menetleda.

Kalle Grünthal esitas avalduse kriminaalasja algatamiseks riigikohtunike Nele Siitami, Heiki Looti, Kaupo Paali, Juhan Sarve ja Urmas Volensi suhes, seda karistusseadustiku paragrahvi tunnustel, mis käsitleb kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemist. „Avalduse aluseks oli eelmärgitud kohtunike poolt 2. novembril tehtud kohtuotsus, millega kohtukolleegium jättis rahuldamata seitsmeteistkümne Riigikogu liikme kaebuse, kes oma kaebuses tuginesid asjaolule, et nende õigusi on rikutud seoses arupärimistele mitte vastamisega Riigikogu istungil,“ teatas Grünthal toona sotsiaalmeedias. Põhiseadus sätestab, et arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul, mida Riigikogu juhatuse poolt ei tehtud. „Kohtukolleegiumi sellise käsitlusega ei ole võimalik nõustuda, sest puuduvad viited õiguslikele normidele, mis lubaks sellist järeldusi teha ning sisuliselt on antud lahendiga kohtukolleegium asunud muutma Põhiseadust, milleks tal igasugunegi õigus puudub,” teatas Grünthal avaldust esitades sotsiaalmeedias.

Grünthal pöördus kuriteoavadusega politseisse, kes Eesti Ekspressi teatel saatis kaebuse edasi kaitsepolitseisse. Kaitsepolitsei tutvus Eesti Ekspressi teatel kuriteokaebusega kaksteist päeva, kuid kriminaaluurimist ei alustanud. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt teavitas kaitsepolitseiamet menetluse alustamata jätmisest nii kuriteoteate esitajat kui ka neid, kelle peale kaebus tehti, sõnas Riigikohtu pressiesindaja Sandra Sommer Õhtulehele. Kaitsepolitsei pole avalduse asjaolusid Õhtulehele kommenteerinud.