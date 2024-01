JUHTKIRI | Ametnike riik: poliitikutele hakkab ametnike armee juba üle pea kasvama

Nomenklatuur elas omaette elu ning neile loodi paremad tingimused igas eluvaldkonnas. Tänapäeval pole küll enam defitsiiti, mida eksisteeris nomenklatuuri liikmetele vähem kui tavainimestele, aga samas on uusnomenklatuuril sellised palgatingimused, millest võib kärpekriisis Eestimaa vaid und näha, kirjutab Nils Niitra Õhtulehes. Kus siis veel oleks keskmine kuupalk 3000 eurot bruto, nagu meie ametkonnas?

Irooniline on seegi, et sellesama uusnomenklatuuri liikmed peaksid leidma kohti, kust kärpida. Ja nad leiavadki – vähendades näiteks rahandusministeeriumi aastaraamatu kohaselt avalike teenistujate arvu muu hulgas tänaval patrullivate politseinike arvelt. Omavalitsuste ametnike arv aga kasvab – 2016. aastal töötas ühes omavalitsuses vähem kui 11 ametnikku, nüüd aga 33.

2004. aastast on avalik sektor tervikuna kümnendiku võrra paisunud. On paraku ilmselge, et rohkem ametnikke ei tähenda veel paremat ja inimestele lähedasemat riiki. Pigem tekitab see rahahädas vaevlevates kodanikes trotsi ning rahvas näeb, et riik on veelgi kaugem ja absurdsem kui varem, sest probleemid hakkavad sageli kuuma kartulina mööda ametnikke ringlema.

Lisaks tundub, et isegi Eesti poliitikud on muutunud nõrkadeks ja näivad ametnikke kartvat – nende jõud ei käi enam nagu pärmi peal kasvavast ametnike armeest üle. See on aga juba demokraatiale ohtlik, sest meil on põhiseaduse järgi kõrgeima võimu kandjaks rahvas, kes viib oma võimu ellu läbi valimiste saadud esindajate ehk nendesamade poliitikute kaudu.