GRAAFIKUS PÜSIMISE NIMEL: bussijuhte napib, rooli keeravad ka umbkeelsed

Varem on kuulda olnud muretsemist, et bussijuhtide vanus on kõrge ning kuskilt ei paista peale tulevat noori, kes tahaksid suurte masinate rooli keerata. Bussijuhiameti puhul ei saa alahinnata aga ka suhtlust klientidega. Teoorias peaks selleks mõlemad osapooled oskama vähemalt ühte ühist keelt. Keele- ja tarbijakaitseseadus kitsendab seda valikut aga oluliselt: Eesti vabariigis peab suhtlus ennekõike toimuma eesti keeles.