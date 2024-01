VÄHEM PAANIKAT! Mario Kadastik: olen kümme aastat sõitnud elektriautodega. Kui õues on külmakraadid, siis ei pea mõtlema, kas auto ikka käivitub

Praktikas on tegelikult siiski nii, et elektriautol ei ole tavaliselt talvel käivitumisega mingeid probleeme. Seda sellepärast, et autol ei ole vaja mingeid vedelikke liigutada ja akudest saab voolu. Kui on mingeid probleeme, siis on need tavapärased asjad, mis kõigil autodel esinevad.