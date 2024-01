RIIK VOHAB NAGU PÜGAMATA HEKK: 3000eurose keskmise palgaga ministeeriumid värbavad ametnikke muudkui juurde

Praegusel valitsusel pole mingit kavatsust avalikku sektorit kärpida, rahandusminister Mart Võrklaev räägib üksnes kasvu pidurdamisest. Kui Eestit tabas 2008. aasta lõpus majanduskriis, ilmutas ka valitsus rahvaga solidaarsust. Ekspeaminister ja nüüdne europarlamendi saadik Andrus Ansip (Reformierakond) räägib, et ühena esimestest asjadest tabasid kärped valitsuse liikmeid. „Otsustasime, et palk kahaneb kõigil 20 protsenti,“ ütleb ta. „Lisaks otsustasime, et ministeeriumites väheneb palgafond 10 protsenti.“