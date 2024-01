VASTUKAJA | Kultuuriministeerium: spordi rahastamine ei ole unustatud ja liikumisharrastuse rahastamine ei vähene

„Väited, et spordi rahastamine on unustatud või liikumisharrastuse edendamise rahastust vähendatakse 83 protsenti on püstitatud ilma teemasse süvenemata,“ märgib kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn vastulausena Eesti Keskerakonna avalike suhete juhi Andres Kalviku arvamusavaldusele, milles toodi välja, et valitsus vähendab liikumisharrastuse rahastust ja on seeläbi ka spordivaenulik.