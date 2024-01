„TEOSTATAV!“ Riigi töörühm andis tuumajaama rajamisele rohelise tule

Kliimaministeeriumi juures tegutsev tuumaenergia töörühm avaldas vana-aasta eelviimasel päeval oma lõpparuande. „Tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis on teostatav,“ on märgitud lõpparuandes, mille koostamist vedas kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming. „Selle eelduseks on õigeaegne planeerimine, piisav rahastus (sh erasektori investeeringud), poliitiline ning rahva toetus.“