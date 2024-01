Eakaid naisi seksuaalselt kuritarvitanud hooldekodu töötaja lasti lahti

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Arika Lepa sõnul alustas politsei- ja piirivalveamet detsembri keskel kriminaalmenetlust vanurite hooldajana töötanud 55-aastase mehe suhtes, keda kahtlustatakse mitme Tabasalu Pihlakodu kliendi seksuaalses väärkohtlemises. Alates 22. detsembri õhtust on PPA ametnikud mitmel korral külastanud Tabasalu Pihlakodu ja viinud läbi menetlustoiminguid. Prokuratuuri ja politsei eesmärk on leida vastused küsimustele, mis ja millal täpselt juhtus. Selleks kogutakse tõendeid ja suheldakse Tabasalu Pihlakodu hoolealuste, nende lähedaste ja Pihlakodu töötajatega, selgitas prokurör. Politsei võtab kõikide kannatanute lähedastega ise ühendust.

Merike Merirand Tabasalu Pihlakodust kinnitas Õhtulehele, et kriminaaluurimise alla sattunud hooldaja tööleping lõpetati koheselt samal päeval, kui infost teada saadi.

Kuna tegemist on väga tundliku ja äsja alanud uurimisega, siis ei saa prokuratuur kahtlustuse detaile hetkel kommenteerida, selgitas prokurör.