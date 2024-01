Oliver Kruuda pankroti väljakuulutamine Iirimaal jäi jõusse

Iiri pankrotimääruse tühistamise aluseks oli eestkätt põhjendus, et Oliver Kruuda jättis Iiri kohtu teavitamata sellest, et Kruuda suhtes oli enne Iirimaal pankroti väljakuulutamist OÜ Best Idea poolt esitatud pankrotiavaldus Eesti kohtusse ja Oliver Kruudale oli Eestis nimetatud ajutine haldur. 21. detsembril tuli Iirimaa apellatsioonikohtu otsus , millega kohus jättis Kruuda apellatsioonkaebuse rahuldamata- seega on Kruuda pankroti väljakuulutamise kohtulahend Iirimaal tühistatud.

„Apellatsioonikohtu otsus on jõustunud, kuigi Kruudal on veel üks võimalus Iirimaal- kaevata Iirimaa Ülemkohtusse,“ selgitas Marcel Vichmanni äriühingut OÜ Best Idead esindava advokaadibüroo TGS Baltic esindaja, vandeadvokaat Paul Varul. „Iirimaa apellatsioonikohtu otsus on hea näide selle kohta, et kui riskantne on minna otsima välismaale võimalust kergemini saada pankrotimenetluse kaudu kohustustest vabastamist. Kruuda seda proovis, aga ebaõnnestunult, tema pankrotimenetlus Eestis jätkub,“ lisas ta.