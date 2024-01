Endise vallajuhi süüasjas jõuab õigeksmõistmise küsimus arutamiseks Euroopa kohtusse

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Aivar Soopi riigihangete läbiviimise eest vastutava isikuna nende korraldamise nõuete rikkumises ning Tartu valla rahaliste vahendite omastamises kolmandate isikute kasuks. Juhtunu on seotud heakorratöödega Tartu vallas Raadil. Tartu maakohtu meelest on see, et Aivar Soop rikkus vallavanemaks olemise ajal riigihanke menetluse nõudeid, seda osalejale eelise andmise eesmärgil, tõendatud.

Kohus leidis, et ta jagas hanke meelevaldselt osadeks, et kolme Tartu vallas tehtava niitmistöö hinnad ei ületaks kokkuvõttes lihthanke piirmäära ning esitas seejärel ebatäpse ning eksitava sisuga hinnapäringud kolmele ettevõttele, kellest kahe esindajad olid eelnevalt Soobi kaudu informeeritud tööde tegelikust mahust, on kirjutanud Postimees.

Kohus leidis, et Raadil valla ja ka eraomandis olevate maade niitmistöö telliti turuhinnast kõrgema hinnaga ja ka lammusprojektid telliti valla raha kasutades turuhinnast kõrgema hinnaga. Seega seadis ta eesmärgiks kahe ettevõtte eelistamise. Tartu maakohus mõistis Soobile tingimisi rahalise karistuse – 10 885 eurot. Prokurör loobus valla vahendite omastamise süüdistusest kolmanda isiku kasuks ning selles episoodis on kohus Soobi õigeks mõistnud. Soobi kaitsja pöördus Tartu ringkonnakohtu poole apellatsiooniga. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, milles kohus tunnistas Soobi süüdi riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamise kohustuse rikkumises ja jättis Soobile mõistetud rahalise karistuse tingimisi täitmisele pööramata. Soobi kaitsja esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule, kus taotleb menetluse lõpetamist riigihangete rikkumise paragrahvi süüdistuses. Riigikohus taotleb Euroopa Inimõiguste Kohtult nõuandvat arvamust küsimustes, kas õigeksmõistmisena EIÕK protokolli tähenduses on käsitatav ka prokuratuuri selline määrus, millega pärast kuriteokahtluse asjaolude ja neid puudutavate tõendite sisulist hindamist lõpetatakse kohtueelne kriminaalmenetlus põhjusel, et prokuratuuri arvates pole kahtlustatav tegu toime pannud või ei vasta tema tegu kuriteo tunnustele. Kui vastus on jaatav, küsib Riigikohus, kas selline prokuratuuri määruse vormis tehtud õigeksmõistmine on EIÕK protokolli mõttes lõplik, kui menetlusosalised ei saa määrust enam vaidlustada, kuid seadus annab kõrgemalseisvale prokurörile kuni kuriteo aegumistähtaja möödumiseni õiguse tühistada kriminaalmenetluse lõpetamise määrus omal algatusel. Ühtlasi palub Riigikohus EIÕK/lt peatada kassatsioonimenetlus taotluse menetlemise ajaks.