Endise vallajuhi õigeksmõistmise küsimus jõuab arutamiseks Euroopa kohtusse

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Aivar Soopi riigihangete läbiviimise eest vastutava isikuna nende korraldamise nõuete rikkumises ning Tartu valla rahaliste vahendite omastamises kolmandate isikute kasuks. Juhtunu on seotud heakorratöödega Tartu vallas Raadil. Tartu maakohtu meelest on see tõendatud, et Aivar Soop rikkus vallavanemaks olemise ajal riigihanke menetluse nõudeid, seda osalejale eelise andmise eesmärgil.