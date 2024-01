Vastuvõtule karupükstes: rektor lausus uusaasta soovid ülikooliperele 20kraadises pakases

„Kui lubate, siis ma jätan mütsi pähe, kindad kätte ja seljakoti selga, sest need annavad sooja. Kindad on kingitus Anu Raualt ja tema tingimus oli, et need peavad olema nähtaval. Nendes kirjades olevat vägi ja mina seda usun,“ ütleb Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ülikooliperele, kelle ta kutsus traditsioonilisele uusaasta vastuvõtule Toomkiriku varemetesse.