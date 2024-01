JUHTKIRI | Abielu au sisse!

Vastus sellele küsimusele on raudne „ei“. Abielu kui selline ei too kadunud või olematut truudust tagasi. Samuti ei ole abielu vabastatud pereplaneerimise probleemidest ega ole mingi imeline lastekasvulava. Läbi ajaloo on abielul olnud pigem majanduslik tähtsus. Abiellumine toimis varasematel aegadel vanemate majanduslike ja seisuslike kokkulepete kaudu, paariminejate endi käest kuigi palju ei küsitud. Oli aegu, kui leiti, et see ongi hea ja kestva abielu saladus.