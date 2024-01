LOOTUS POLE KADUNUD: Elistvere loomapark jätkab Vooremaal ringi silkava emahundi otsinguid

„See ongi kõige hullem, et mingi moment tuli veel sõnumeid, aga nüüd enam ei ole. Kui meil ei ole kohta, kus otsida, siis ei ole otsingutel ka mõtet. Eks me nüüd näeme, mida külm omakorda teeb,“ ütleb RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato, et nad pole kaks kuud tagasi aedikust putku pannud emahundist enam teateid saanud.