REPORTAAŽ ÕNNEPALEEST | Esimene samasooline paar sõuab abieluranda: „Tunne on natukene sürreaalne, aga nüüd on abielu olemas!“

Ei mingit tormijooksu. Keskpäevatunnises päikesepaistes tatsab Tallinna õnnepalee ees vaid kojamees, kes viskab kõnniteele killustikku, et keegi end jäisel teel katki ei kukuks. Tõttöelda on tormijooksu ka vara oodata, sest teisipäeviti – mis on ühtlasi esimene tööpäev 2024. aastal – avatakse Tallinna perekonnaseisuamet kell 13.