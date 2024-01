EPSTEINI NIMEKIRI: kurikuulsa pedofiiliavõrgustikuga seotud nimed jõuavad viimaks avalikkuse ette

Puerto Ricost idas asub üks väike saar nimega Little Saint James. Tegemist pole aga kaugeltki tavalise Kariibi mere paradiisisaarega. Pindalalt umbes 30 hektari suurust maalappi on nimetatud hoopiski pedofiilisaareks. Seda põhjusel, et see kuulus kurikuulsale kupeldajale Jeffrey Epsteinile, kes end 2019. aastal vanglas salapärastel asjaoludel üles poos.

Jeffrey Epsteini vastuolulise mainega saart külastas inimesi üle maailma ning nende sekka võis kuuluda tähtsamatest tähtsamaid ühiskonnategelasi – tipp-poliitikutest kuningliku perekonna liikmeteni. Nende nimed saavadki õige pea avalikuks. Seni vaid spekulatsioonidele (kuigi üsna kindlatele) tuginev nimekiri võib aidata mõista Epsteini seksivõrgustiku ulatust ning anda hoobi äärmiselt mõjuvõimsate ühiskonnategelaste mainele.