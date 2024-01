LÄHEB VEEL KÜLMEMAKS: lähipäevil on öösel kuni 30 külmakraadi ja puhub tugev tuul

Ööl vastu kolmapäeva on selge, kohati vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -17..-23, Ida-Eestis -23..-26, Virumaal kuni -29, saartel -10..-16°C. Päeval on selge, kohati vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5-12, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -15..-22, Virumaal kuni -25, saartel -9..-14°C.

Ööl vastu neljapäeva on selge või vähese, paiguti vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 11, rannikul 8-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -19..-26, Kirde-Eestis kuni -30°C, saarte rannikul kuni -15°C. Päev tuleb selge või vähese, vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 4-8, puhanguti 11, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -17..-25, Kirde-Eestis kuni -27, saartel -9..-17°C.

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja rannikul tuiskab. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -19..-26, Kirde-Eestis kuni -30°C, saarte rannikul kuni -15°C. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub ida- ja kirdetuul, õhtul valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, rannikul 5-11, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -17..-22, saartel ja rannikul -9..-17°C.