MARKO MIHKELSON | Kui tahame vältida Pearl Harbori olukorra kordumist, tuleb Ukraina abistamises kohe teha käiguvahetus

Nii väga tahaks uut aastat alustada heade ja helgete sõnumitega. Aga tänane hommik tuletab meile kõigile taas meelde, et aastavahetusele vaatamata käib Euroopas maailma muutev sõda. Kiievi ja Harkivi elurajoonid [foto Harkivi kortermajast on tehtud täna hommikul] on Vene raketilöökide tule all. Inimesed hukkuvad. Nii on see nüüd olnud juba mitmendat päeva järjest.