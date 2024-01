PAKANE GLOBAALSES SOOJENEMISES | Johanna Maria Tõugu: et lumistest talvedest rõõmu tunda, tuleb kliima eest hoolt kanda

Uus aasta on alanud pakasega. Ootamatu külmalaine taga on äkiline stratosfääri soojenemine, mis juhib arktilise õhumassi Põhja-Euroopa piirkonda. Sünoptikud on sellest nähtusest varemgi kirjutanud, aga kas stratosfääri soojenemisel võib olla seos globaalse soojenemisega?