Lauri Hussar: uue aasta üheks suurimaks väljakutseks on koolikeele reform

Hussar ütles ETV eetris olnud uusaastatervituses, et eelmise aasta suurim lootus kahjuks ei täitunud – Ukraina ja Venemaa sõjale ei tulnud lõppu. „Me saame vaid loota, et äsja alanud aasta toob rahu Ukraina võidu näol või siis tingimustel, mille on sõnastanud president Zelenskõi. Kuni see ei ole juhtunud, kõnnib sõja vari ka meie kõrval,“ ütles ta.

Tema sõnul vaatab realistlik julgeolekupoliitika meile vastu riigi rahakotist – Eesti ostab relvi ja laskemoona, sest ainus viis sõda ära hoida on selleks valmistuda. „Meie naabrus on ajalooline paratamatus ning ehkki rahvusel ja kultuuril ei olegi hinda, tuleb riigikaitse eest maksta ühiskonnale esitatavate arvete alusel,“ ütles ta ning kinnitas, et me saame hakkama ning Eesti on tänu ühistele pingutustele ja liitlaste panusele tugevam kui kunagi varem.

Uue aasta suurimaid väljakutseid on Hussari sõnul aga seotud Eesti põhiseaduse preambulis sõnastatud eesmärgiga keele ja kultuuri kestmisest. „Eestlased on tänapäevane rahvus ning me suudame lõpuks teha seda, mida iga endast lugupidav Euroopa rahvas on ammu teinud – haridussüsteem muudetakse tervikuna riigikeelseks. Koolikeele reformi reaalne algus saab olema alanud aasta üks märgilisi samme. Selle astumine võtab aastaid, selle kõiki tulemusi hakkame nägema aastakümnete pärast,“ rääkis ta.

Riigikogu esimees märkis, et ühtsele eesti koolile üleminek aitab purustada ka illusiooni, justkui paikneks füüsiliselt üksteise kõrval elavad inimesed kultuuriliselt eri planeetidel. Tema sõnul on see olnud viimaste aastakümnete üks suuremaid silmamoondusi Eestis. „Niisamuti on Eesti poliitikas hoitud kunstlikult elus arusaama, justkui oleks olemas mitu erinevat Eestit, mis tiirlevad suletud orbiitidel, kohtudes pigem harva, ega suuda ka kohtudes jääda viisakalt eriarvamusele. Meil on ainult üks Eesti ja tema hoidmine on meie kõigi kohustus,“ lausus ta.

Hussar tõi esile, et kevadel täitub Eestil 20 aastat Euroopa Liidu liikmena ning lisaks toimuvad ka Euroopa Parlamendi valimised, mille üks keskne teema saab olema keskkond ja energeetika. „Loodan, et see lähtub teaduslikust arusaamast, hindab adekvaatselt meie ühe kiiremini soojeneva planeedi olukorda ja pakub ka lahendusi tuleviku tarvis,“ ütles ta.