Lustiga mure vastu: mürgikaevudega Võõpsu pidas aasta viimasel päeval veepidu

„Ilma kaevude jamata poleks seda pidu sündinud. Aga nii see kogukonnatunne tekibki ja pered saavad omavahel tuttavaks. Ma ei teadnudki, et Võõpsus on nii palju lapsi ja kõigil on mingit tegevust,“ tunneb Võõpsu elanik Kertriin Petrov uhkust aasta viimasel päeval korraldatud peo üle.