UKRAINA MEHED, TULGE KOJU! Oleg Samorodni: lääneriikides on sõjapaos umbes 650 000 Ukraina sõjaväekohustuslast. Kuidas reageerib sellele Eesti?

Millegipärast oli teistest rohkem üllatunud sõjandusekspert ja Riigikogu liige Igor Taro. Tal jäi mõistmata, miks üldse Ukrainast lahkunud mehi taga otsitakse. „Kui neid põgenikke läks väljapoole [Ukrainast Euroopasse], siis mehi nende seas oli ju äärmiselt vähe,“ ültes Taro „Aktuaalsele Kaamerale“. Ukraina võimude andmetel on praegu ainuüksi Euroopa riikides sõjaväekohustuslastest Ukraina kodanikkke ligikaudu 650 000 meest. Kui Taro arvates on seda „äärmiselt vähe“, siis mis on palju?