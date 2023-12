Traagiline jooming lõppes surmaga: peksmises osalenud mees pääses kohtus karmimast paragrahvist

Kristo oli Harju maakohtu ees süüdistatuna surmaga lõppenud raskete kehavigastuste tekitamises sõbrale, kellega koos joodi alkoholi Tallinnas Ülemiste keskuse taga. Kristo kaitsja vandeadvokaat Karine Nersesjan leidis, et tegu on valesti kvalifitseeritud ja tagajärg ehk kannatanu surm ei ole Kristole omistatav. „Oma teoga ta ei põhjustanud kannatanule eluohtlikke tervisekahjustusi,” selgitas kaitsja. Peksmise põhjust keegi ei mäletanud, lisas ta.

Detsembri lõpus peetud istungil nõustus Harju maakohus kaitsjaga ja kvalifitseeris teo ümber paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. Kuna Kristol on varasem karistus purjuspäi sõitmise eest, mõistis kohus liitkaristuseks kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust. Kaitsja sõnul kuulub koheselt ära kandmisele kaks kuud vangistust, ülejäänud kaks aastat ja kuus kuud vangistust on tingimisi. Kohtuotsus ei ole jõustunud.