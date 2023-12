Z- tähe aknale kleepinud mees jäi kohtus süüdi ja peab türmis istuma

Politsei teatel kleepis Ilya tänavu 11. mail Tallinnas korteri aknaklaasile diagonaalselt valget värvi pabeririba, mis koos valge aknaraamiga moodustasid „Z“ tähe. Sellega eksponeeris ta avalikult Vene Föderatsiooni agressiooniakti ja genotsiidi toimepanemisega Ukrainas seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Mees vaidlustas Harju maakohtu otsuse, millega talle mõisteti 23 arestipäeva, Tallinna ringkonnakohtus.

Kaebaja leiab, et otsus on tema suhtes ebaõiglane, kuna aknal olnud valge riba ei kuulu keelatud sümboolika hulka. Samuti polevat kohus võtnud arvesse, et ta oli joobeseisundis, mistõttu ei saanud ta aru ega teadvustanud oma tegusid.

Detsembris jättis ringkonnakohus Ilya apellatsioonkaebuse läbi vaatamata ja tagastas selle kaebuse esitajale.