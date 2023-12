ILUTULESTIKU ASEMEL | Linda Lees: loeb ikka värv, mitte närv. On loomi ja keskkonda arvestavaid viise aastavahetust tähistada

Ilutulestikust loobumise kampaaniad on olnud viimastel aastatel järjest jõulisemad ning selle tulemusel on tegelikult märgata ka inimeste hoiakute muutumist. Sellele on aidanud kaasa inimeste teadlikkuse kasv ilutulestiku varjukülgedest. Igal aastal kaasneb saluudiga laskmisega vigastatuid, varjupaigad täituvad hirmunud koertega ning mõistagi ei saa me mööda vaadata ka keskkonna aspektist – õhk on hingamisteedele kahjulikest osakestest paks ning hommikul riivavad silma prügihunnikud, mida keegi koristama ei kipu.